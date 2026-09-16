Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти пациента в больнице Ржева
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела после смерти жителя Ржева в одном из медицинских учреждений Тверской области. Поводом для поручения стал сюжет федерального телеканала, сообщили в пресс-службе СК РФ.
По данным следствия, уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют качество оказанной медицинской помощи. Глава ведомства поручил руководителю следственного управления по Тверской области Александру Кизимову представить информацию о ходе расследования и доводах, прозвучавших в телесюжете.
В эфире телеканала сообщалось, что житель Ржева скончался после обращения в медучреждение. Родственники умершего считают, что причиной смерти могли стать нарушения при оказании помощи.
Ранее Life.ru рассказывал о требовании Александра Бастрыкина доложить о нападении подростков на женщину в Башкирии. Инцидент произошёл в парке, пострадавшей потребовалась медицинская помощь.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.