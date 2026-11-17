Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании избиения 13-летней школьницы в Благовещенске. После конфликта с другой несовершеннолетней девочку госпитализировали, а следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Инцидент произошёл вечером 16 ноября возле одного из торговых центров на улице 50 лет Октября. Между двумя подростками вспыхнула ссора, которая переросла в физическое столкновение. В результате младшая участница получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

По информации регионального управления МВД, к нападению причастна 15-летняя местная жительница. Правоохранители установили личности участниц конфликта и приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

Глава Следкома поручил руководителю амурского следственного управления Алексею Коротких представить отчёт о ходе расследования и установленных фактах.

Ранее Life.ru сообщал об избиении 11-летнего школьника тремя подростками в Санкт-Петербурге. Конфликт начался из-за конфеты в школьной раздевалке, а продолжился уже после уроков. Мать пострадавшего обратилась в полицию с требованием привлечь нападавших к ответственности.