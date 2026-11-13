Семерых молодых людей задержали после массовой драки со стрельбой в историческом центре Санкт-Петербурга. Ещё двое участников конфликта получили ранения, предположительно, из пневматического оружия. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В Петербурге после ночной драки со стрельбой задержали семерых. Видео © Telegram / Петербургская полиция

Потасовка произошла около двух часов ночи 12 ноября на улице Ефимова, неподалёку от станции метро «Садовая». Очевидцы сообщили полицейским о драке и звуках выстрелов, однако к приезду наряда часть участников уже успела скрыться на автомобилях.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции и Росгвардии задержали в Адмиралтейском и Выборгском районах семерых подозреваемых в возрасте от 18 до 28 лет.

Четверо участников конфликта пытались уйти от преследования на Toyota Camry. Иномарку без регистрационных знаков обнаружили возле Верхнего Суздальского озера. Когда силовики заблокировали машину, 22-летний водитель попытался убежать, но его задержали вместе с пассажирами. Снятые номера полицейские нашли в багажнике.

Двое 28-летних мужчин из автомобиля получили ранения в область уха и груди. Обоих доставили в больницу. После оказания помощи первого передали полицейским, второй остался в медицинском учреждении. В Росгвардии также уточнили, что все четверо ранее неоднократно привлекались к административной ответственности, а один из них был судим за грабёж.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ о хулиганстве. Задержанных оформили в соответствии со статьёй 91 УПК РФ. Причины массового конфликта пока устанавливаются, полиция продолжает искать остальных участников драки.

Ранее Life.ru рассказывал о массовой драке подростков с мачете возле петербургского ТРК «Сити Молл». Вечером 7 октября молодые люди устроили беспорядки внутри торгового центра, после чего вышли на парковку, где началась потасовка. Вмешаться пришлось случайным прохожим. Когда прибыли полицейские, участники уже разбежались. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве.