Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели двух новорождённых детей у жительницы Волгограда. Поводом стала публикация о затягивании расследования обстоятельств трагедии. Руководителю регионального управления СК Василию Семёнову также предписано доложить о ситуации.

По имеющимся сведениям, дети погибли во время родов. Их мать считает, что трагедия произошла из-за ненадлежащего и несвоевременного оказания медицинской помощи во время беременности. Эти обстоятельства предстоит установить следствию.

Ранее региональное управление СК проводило процессуальную проверку, однако по решению надзорного ведомства материалы передали в полицию. Следователи пытались добиться их возвращения в собственное производство, но прокуратура отклонила соответствующее ходатайство. Сейчас это решение обжалуется.

Именно волокита при выяснении обстоятельств гибели младенцев стала поводом для нового вмешательства главы Следственного комитета. Теперь региональному управлению поручено возбудить уголовное дело и представить доклад по доводам, изложенным в публикации.