28-летний житель Калининграда Зофа не смог продолжить химиотерапию после того, как его ошибочно внесли в базу как умершего. Об этом сообщает «Рен-ТВ». Мужчина рассказал, что перед очередным курсом лечения обнаружил аннулирование паспорта и блокировку банковских счетов.

По данным телеканала, причиной стала путаница при регистрации в Волгоградской области смерти другого человека, погибшего в зоне СВО. У него и калининградца совпали фамилия и дата рождения, хотя имя и отчество различались.

Зофа сообщил, что рак поджелудочной железы у него выявили в ноябре 2025 года. После появления ошибочной записи получить медицинскую помощь, по его словам, не удалось даже в частной клинике.

В ЗАГСе мужчине выдали справку, подтверждающую, что он жив. Однако вопрос с документами пока не решён: сотрудники МВД направили запрос в Москву, ответа на который, по словам калининградца, придётся ждать до 30 дней.

Мужчина обратился в прокуратуру и Следственный комитет. Он также рассказал, что врачи предупредили о возможном пересмотре курса химиотерапии из-за перерыва.

Ранее в Архангельске мужчину ошибочно признали умершим и отправили в морг Первой городской клинической больницы имени Волосевич, где у него обнаружили признаки жизни. Сейчас пациент 1965 года рождения находится в реанимации.