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Регион
Опубликовано 18 октября, 21:34

Бастрыкин: Разгром сети «бумажного НДС» спас бюджет от потери 500 млрд рублей

Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком

Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком

Российский бюджет мог недополучить ещё более 500 миллиардов рублей из-за деятельности крупнейшей в стране площадки «бумажного НДС». Предотвратить этот ущерб удалось благодаря пресечению работы преступной схемы, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА «Новости».

«Пресечение преступной деятельности указанных лиц позволило предотвратить возможный будущий ущерб в сумме более 500 миллиардов рублей в виде непоступивших налогов», — рассказал глава СК.

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Ранее Life.ru рассказывал о раскрытии крупнейшей в России сети «бумажного НДС». По данным следствия, с 2023 года её участники зарегистрировали более четырёх тысяч фиктивных компаний и продавали поддельные счета-фактуры почти 40 тысячам предприятий. Документы использовались для незаконного уменьшения налоговых обязательств, а ущерб бюджету превысил триллион рублей. Операцию провели сотрудники СК, ФСБ, МВД и ФНС.

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