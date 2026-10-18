Бастрыкин: Разгром сети «бумажного НДС» спас бюджет от потери 500 млрд рублей

Российский бюджет мог недополучить ещё более 500 миллиардов рублей из-за деятельности крупнейшей в стране площадки «бумажного НДС». Предотвратить этот ущерб удалось благодаря пресечению работы преступной схемы, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА «Новости».

Ранее Life.ru рассказывал о раскрытии крупнейшей в России сети «бумажного НДС». По данным следствия, с 2023 года её участники зарегистрировали более четырёх тысяч фиктивных компаний и продавали поддельные счета-фактуры почти 40 тысячам предприятий. Документы использовались для незаконного уменьшения налоговых обязательств, а ущерб бюджету превысил триллион рублей. Операцию провели сотрудники СК, ФСБ, МВД и ФНС.