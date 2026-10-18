Организатора площадки «бумажного НДС» Осина задержали в Белоруссии

Россия направила в Белоруссию документы для экстрадиции Александра Осина — предполагаемого организатора крупнейшей в стране площадки «бумажного НДС». Об этом председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал РИА «Новости».

По его словам, Осин скрылся от следствия, но был задержан в Белоруссии. «Документы, необходимые для его экстрадиции, направлены в уполномоченные органы этой страны», — сообщил глава СК.

В расследовании помогла информация с мобильного устройства одного из фигурантов. Криминалисты восстановили удалённые данные, что, по словам Бастрыкина, позволило установить распределение ролей между 12 предполагаемыми соучастниками и выявить других участников схемы.

По версии следствия, площадка продавала фиктивные счета-фактуры через тысячи подконтрольных юридических лиц. Покупатели использовали эти документы для получения необоснованных налоговых вычетов. О задержании предполагаемого организатора за рубежом стало известно ещё в июле.

Ранее Life.ru сообщал о пресечении деятельности сети «бумажного НДС» и обысках у её участников. Операция прошла в апреле в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Белгородской области. Ущерб бюджету, по данным правоохранителей, оценивался более чем в триллион рублей.