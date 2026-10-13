Неизвестные разграбили 180 могил и украли золотые зубы у покойников

В Австрии неизвестные вскрыли около 180 могил и склепов на 18 кладбищах ради золотых зубов покойников и ценных погребальных принадлежностей. Серия преступлений произошла в Нижней Австрии с апреля 2025-го по апрель 2026 года, пишет местное издание Heute.

Злоумышленники сдвигали тяжёлые надгробные плиты, спускались в усыпальницы и взламывали гробы. Затем они обыскивали останки в поисках драгоценностей. Некоторым умершим преступники вырывали зубы и даже целые нижние челюсти, предположительно, ради стоматологического золота.

После разграбления захоронений неизвестные возвращали плиты на место, стараясь скрыть следы взлома. Из-за этого некоторые преступления оставались незамеченными неделями. Ещё в апреле полиция знала о 96 подобных случаях в семи округах, однако впоследствии масштаб расследования существенно вырос.

Для родственников умерших происходящее стало настоящим кошмаром. Узнав о массовых разграблениях, некоторые жители самостоятельно отправились на кладбища проверять, не потревожены ли могилы их близких.

Следователи предполагают, что действовала группа преступников, поскольку в одиночку передвигать массивные надгробия и вскрывать тяжёлые гробы было бы затруднительно. Личности злоумышленников пока не установлены.

Ранее Life.ru сообщал о возбуждении уголовного дела после осквернения Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области. Поводом стала видеозапись, на которой несколько молодых людей находились возле памятника, а одна из девушек произносила нецензурные выражения в его адрес. Следственный комитет усмотрел в произошедшем признаки публичного оскорбления памяти защитников Отечества. Дело возбудили по части 3 статьи 354.1 УК РФ. Сам мемориал открыли в 2020 году в память о советских солдатах, погибших в боях подо Ржевом.