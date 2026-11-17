Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о возможных домогательствах преподавателя к несовершеннолетним студенткам одного из колледжей Омска. Как сообщили в информационном центре СК РФ, региональные следователи уже проводят процессуальную проверку.

Поводом для вмешательства главы ведомства стал сюжет федерального телеканала о предполагаемых противоправных действиях педагога. В Следственном комитете уточнили, что мужчина больше не работает в учебном заведении.

«Председатель СК России запросил доклад по информации о совершении противоправных действий в отношении учащихся одного из колледжей в Омской области», — говорится в сообщении ведомства.

Поручение Бастрыкина адресовано руководителю регионального следственного управления Валерию Батищеву. Он должен представить информацию о ходе проверки и дать оценку обстоятельствам, изложенным в телесюжете.

Речь идёт о скандале вокруг народного артиста России Александра Гончарука, преподававшего актёрское мастерство в Омском музыкально-педагогическом колледже. Несколько бывших студенток публично обвинили его в домогательствах, которые, по их словам, происходили, когда девушкам было от 15 до 17 лет.

После появления обвинений Гончарук написал заявление об увольнении из колледжа. Следователи продолжают проверять заявления бывших учениц и обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru публиковал подробности обвинений в адрес Гончарука. Девушки утверждали, что преподаватель приглашал их домой и в сауну, присылал сообщения интимного характера и оказывал психологическое давление, пользуясь своим авторитетом.