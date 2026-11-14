Обвинённый в домогательствах народный артист России Александр Гончарук, по словам бывших студенток, заставлял их раздеваться до нижнего белья на репетициях, приглашал к себе домой и в сауну. Девушки, которым на момент домогательств было от 15 до 17 лет, рассказали о пережитом в многочисленных обращениях в соцсетях, сообщает «Рен-ТВ».

Одна из бывших учениц омского преподавателя утверждает, что он пригласил её домой под предлогом дополнительных занятий. Там мужчина начал целовать и трогать несовершеннолетнюю, а затем предложил вместе принять душ. Другая девушка рассказала, что педагог касался её уха языком. Ещё одна студентка заявила, что оказалась с Гончаруком в сауне, где он начал трогать её под нижним бельём.

По словам девушек, преподаватель также присылал им сообщения с описанием своих интимных фантазий и желаний. Помимо предполагаемых домогательств, бывшие ученицы обвинили артиста в психологическом давлении. Они утверждают, что Гончарук намеренно сталкивал студентов друг с другом, пользуясь их страхом перед отчислением. Одна из девушек рассказала, что именно из-за боязни последствий подчинилась требованию раздеться до нижнего белья во время репетиции.

Ранее Life.ru уже рассказывал о первых обвинениях в домогательствах в адрес народного артиста Александра Гончарука. О произошедшем публично заявили две выпускницы Омского музыкально-педагогического колледжа — Ирина и Ульяна. Первая поступила на курс актёрского мастерства в 2017 году, когда ей было 15 лет. Вторая утверждала, что столкнулась с неподобающим поведением педагога ещё на вступительном прослушивании. Обе девушки 12 ноября подали заявления в СК.