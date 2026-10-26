В Кузбассе арестовали директора школы по делу о домогательствах к ученикам

В Киселёвске Кемеровской области директора школы заключили под стражу по делу о предполагаемых развратных действиях в отношении несовершеннолетних учеников. Об этом сообщает NGS42.RU со ссылкой на источники. По данным издания, расследование ведётся по статье 135 УК РФ.

Поводом для разбирательства стало заявление матери одного из школьников. Её сын рассказал о предполагаемых домогательствах со стороны руководителя учебного заведения. Позднее с похожими обвинениями выступил ещё один мальчик.

Как утверждают местные жители, слухи о неподобающем поведении директора появлялись и раньше. Некоторые семьи якобы обращались в городское управление образования, однако, по словам собеседников журналистов, их жалобы оставались без реакции.

Фигурант дела руководил школой более 20 лет, а его общий педагогический стаж составляет около 40 лет. За время работы мужчина получил несколько профессиональных наград, в том числе медаль «За достойное воспитание детей». Его супруга занимает должность заместителя директора в том же учреждении.

После появления информации об уголовном деле с сайта школы и из её сообщества во «ВКонтакте» исчезли публикации, связанные с руководителем. Упоминания о нём также удалили с ресурсов городского управления образования.

В региональном министерстве образования ситуацию комментировать отказались. Журналистам NGS42.RU также не удалось оперативно получить официальный комментарий Следственного комитета. Обстоятельства предполагаемых преступлений устанавливаются, виновность мужчины должен определить суд.

Ранее Life.ru рассказывал, что во Владивостоке задержали и уволили 21-летнего школьного учителя после жалоб на домогательства к ученицам. По данным Telegram-канала Mash, школьницы неоднократно жаловались на неподобающее поведение преподавателя. В региональной полиции подтвердили его задержание. Мужчину доставили в Следственный комитет, а образовательное учреждение прекратило с ним трудовые отношения.