Искал милфу и мечтал о порно: В Приморье со скандалом уволили 21-летнего учителя-фембоя*

21-летнего школьного учителя задержали во Владивостоке на фоне жалоб на домогательства к ученицам, фембойства* и скандала с публикациями в соцсетях. Как сообщает Mash, молодой человек рассказывал о планах сняться в порно и демонстрировал нацистские приветствия на фотографиях.

По данным телеграм-канала, задержанный — студент Дальневосточного федерального университета, который параллельно преподавал географию в школе. Учащиеся неоднократно жаловались на неподобающее поведение педагога. Он открыто заигрывал со школьницами, в том числе с девочками из шестых классов.

Помимо работы с детьми, молодой человек вёл канал, где позволял себе оскорбительные высказывания об учениках. Там же он делился подробностями личной жизни, публиковал фотографии в женской одежде и рассуждал о будущих съёмках в фильме для взрослых. Постил фото в костюме горничной и искал себе милфу.

По словам экс-одноклассников, молодой человек всегда был со странностями — ещё в школе приставал ко всем и носил на уроки секс-игрушки, а будучи девятиклассником вообще встречался с ученицей четвёртого класса. На уроках поддерживал Гитлера и демонстрировал запрещённые экстремистские нацистские приветствия на школьных фотографиях.

В региональной полиции подтвердили задержание мужчины. Сотрудники УМВД оперативно установили личность автора публикаций. Мужчину доставили в Следственный комитет. После поступивших жалоб преподавателя уволили.

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