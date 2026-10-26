В Хабаровском крае тренера по карате приговорили к 18 годам колонии за сексуальное насилие над несовершеннолетними воспитанницами. Мужчина признал свою вину, сообщает Amur Mash.

В Хабаровском крае тренеру по карате дали 18 лет за насилие над шестью девочками. Фото © Telegram / Amur Mash

По данным телеграм-канала, преступления происходили в Советской Гавани с 2023 по 2025 год. Пострадавшими стали шесть учениц спортивной секции в возрасте от восьми до 12 лет.

Кроме того, как утверждает Amur Mash, мужчина совершал развратные действия в отношении ещё трёх 12-летних девочек через интернет. Он также создавал откровенные видеозаписи и распространял их среди школьников.

Отбывать наказание осуждённый будет в колонии строгого режима. После освобождения ему ещё десять лет будет запрещено работать с детьми.

Ранее Life.ru сообщал о другом уголовном деле в Хабаровском крае. В октябре 49-летнего мужчину арестовали по подозрению в сексуальном насилии над малолетней девочкой в посёлке Октябрьском. По предварительной информации, фигурант воспользовался беспомощным состоянием ребёнка. Суд отправил его в СИЗО на полтора месяца, расследование продолжается.