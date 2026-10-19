Бастрыкин запросил доклад по проверке о жестоком обращении в семье Иванцова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал разобраться в истории возможного жестокого обращения с детьми в одной из московских семей. Родственники мужчины, с которым проживают несовершеннолетние, утверждают, что дети систематически подвергаются физическому насилию. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Поводом для вмешательства главы ведомства стал сюжет информационно-правовой программы. Журналисты рассказали о предполагаемых нарушениях прав детей, сославшись на обращения родственников. По информации СК, в распоряжении редакции имеются видеозаписи, на которых зафиксированы некоторые из описанных эпизодов.

Особое внимание следователей привлекла история одной из девочек. После обращения в правоохранительные органы ребёнка поместили в социальный центр. При этом в телевизионном сюжете утверждалось, что таким образом на несовершеннолетнюю пытались оказать давление, чтобы она отказалась от своих показаний.

Главное следственное управление СК России по Москве уже организовало проверку изложенных обстоятельств. Следователям предстоит установить, действительно ли дети подвергались насилию, а также выяснить причины помещения девочки в социальное учреждение.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя столичного главка СК Сергею Ярошу представить доклад о ходе проверки и установленных фактах. Выполнение распоряжения поставлено на контроль центрального аппарата ведомства.

Ранее Life.ru рассказывал об обвинениях в жестоком обращении с восемью детьми в адрес московского бизнесмена-застройщика Сергея Иванцова. По словам родственников предпринимателя, его 17-летняя дочь около года тайно собирала записи с камер наблюдения в квартире, а затем передала их матери и старшей сестре. Как утверждается, на видео помощница бизнесмена заставляет детей стоять на кулаках и коленями на гречке, а также выполнять физические упражнения. После обращения в полицию девочку поместили в социальный центр «Планета семьи», где, по словам матери, на неё оказывали давление с требованием отказаться от показаний. Сам Иванцов отверг обвинения, назвав их клеветой.