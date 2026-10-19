Семья бизнесмена Иванцова обвинила его в жестоком обращении над 8 детьми

Члены семьи бизнесмена Сергея Иванцова обвинили его в жестоком обращении с детьми. 17-летняя дочь около года тайно собирала записи камер наблюдения в московской квартире, а затем передала их матери и старшей сестре. Об этом пишет газета «Известия».

На кадрах, как утверждается, помощница отца Татьяна Хлыстова заставляет детей стоять на кулаках и коленями на гречке, отжиматься и подниматься после падений. Старшая дочь Анастасия рассказала изданию, что после переезда всех восьми детей в одну квартиру рядом с Иванцовым обращение стало похоже на пытки.

Летом девушка обратилась в полицию. После этого её поместили в социальный центр «Планета семьи». Мать утверждает, что там у неё изъяли телефон и требуют отказаться от показаний.

У Иванцова 11 детей от девяти женщин. Сейчас с ним живут восемь несовершеннолетних, их матери лишены родительских прав. Несколько матерей — гражданки Таиланда и Индонезии — рассказали, что попали в Россию через посредницу и подписали отказ от детей, не прочитав документов.

Бывшая жена Иванцова Ольга Шердиц говорит, что после расставания была лишена родительских прав и 15 лет не могла общаться с дочерями. Хлыстова заявила, что 17-летняя дочь попала под влияние сестры и матери и оклеветала отца. Сам Иванцов назвал обвинения клеветой и пообещал разбираться с Шердиц в рамках закона.

А ранее Life.ru сообщал, что в США пару обвинили в издевательствах над 21 ребёнком. супругам предъявлены обвинения в сговоре с целью жестокого обращения с детьми, а также в укрывательстве и давлении на свидетелей.