«Дом ужасов»: Богатая пара завела 21 суррогатного ребёнка и отдала няням на растерзание

В Калифорнии арестовали богатую супружескую пару, которую обвиняют в систематическом жестоком обращении с детьми. В поле зрения следствия оказались 21 ребёнок в возрасте от двух месяцев до 13 лет, большинство из них появились на свет благодаря суррогатным матерям, сообщает Associated Press.

66-летний Гуоцзюнь Сюань и его 39-летняя жена Сильвия Чжан жили в особняке в Аркадии неподалёку от Лос-Анджелеса. По данным прокуратуры округа Лос-Анджелес, супругам предъявлены обвинения в сговоре с целью жестокого обращения с детьми, а также в укрывательстве и давлении на свидетелей. Сюаню отдельно вменяется эпизод жестокого обращения.

«Этот дом можно описать только как дом ужасов для этих маленьких детей», — заявил окружной прокурор Натан Хохман.

По версии обвинения, в особняке работали няни, которые регулярно били воспитанников. В доме было установлено более 30 камер, а на одной из записей Сюань якобы требует от няни ударить ребёнка сильнее, после чего сам присоединяется к избиению.

Расследование началось ещё в мае 2025 года, когда в больницу доставили двухмесячного младенца с тяжёлой травмой головы. Следствие считает, что ребёнка травмировала няня. После этого из дома изъяли 15 детей, ещё шестерых позднее нашли в других местах. Полиция полагает, что Чжан самостоятельно родила одного или двух детей, остальных выносили суррогатные матери.

Следователи утверждают, что супруги создали собственное агентство Mark Surrogacy и искали суррогатных матерей по всей стране. Некоторым женщинам они якобы рассказывали, что не могут завести ребёнка, другим — что в семье уже есть только один малыш и они хотят ещё одного. Не менее восьми суррогатных матерей впоследствии заявили, что получили неполную или вводящую в заблуждение информацию.

На суде Сюань и Чжан не признали вину. Прокуратура просила назначить каждому залог в $100 млн, однако судья установил по $20 млн с домашним арестом и запретом контактировать с детьми. По данным обвинения, у супругов насчитывается более 200 личных и 70 корпоративных банковских счетов, а на одном из них обнаружили свыше $70 млн.

Ранее Life.ru рассказывал о семье из Флориды, которую обвинили в многолетних издевательствах над 12-летней приёмной дочерью. По версии следствия, девочку три года держали взаперти в комнате без туалета и систематически били. А в августе суррогатная мать в Австралии родила двойню от двух разных пар родителей: один ребёнок оказался биологически связан с заказчиками программы, второй — с самой женщиной и её мужем.