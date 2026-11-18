Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах смерти жительницы Волгограда, которой несколько месяцев не выплачивали заработную плату. Из-за отсутствия денег женщина, по опубликованным сведениям, не могла приобрести необходимые лекарства, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Поводом для вмешательства главы ведомства стала информация, появившаяся в медиапространстве. Согласно этим сообщениям, волгоградка длительное время оставалась без заработанных денег, что лишило её возможности покупать необходимые препараты.

Спустя некоторое время женщина скончалась. Обстоятельства произошедшего, в том числе возможную связь между невыплатой зарплаты, отсутствием лечения и смертью, предстоит установить следователям.

По изложенным фактам управление СК по Волгоградской области организовало процессуальную проверку. Бастрыкин поручил представить доклад о ходе работы и установленных обстоятельствах.

Ранее Life.ru рассказывал о 54-летней уборщице из Волгограда, которая умерла после трёх месяцев задержки зарплаты. По словам дочери погибшей, женщина страдала сердечной недостаточностью и не могла купить необходимые препараты. Более пяти лет она работала на очистных сооружениях острова Голодного, и теперь её родственники добиваются привлечения работодателя к ответственности.