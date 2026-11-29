Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования убийства 14-летней школьницы в Карелии. Следователи намерены добиваться заключения под стражу её 16-летнего знакомого, которого подозревают в совершении преступления, сообщили в информационном центре ведомства.

Глава СК поручил руководителю республиканского следственного управления Максиму Козлову доложить об установленных обстоятельствах уголовного дела. В ближайшее время следователи направят в суд ходатайство об аресте подростка. Кроме того, сотрудники ведомства выясняют причины и условия, которые способствовали совершению преступления.