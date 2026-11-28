В Карелии нашли убитой 14-летнюю девочку, которую разыскивали с 27 ноября. По подозрению в её убийстве задержали 16-летнего знакомого школьницы, сообщает региональное управление СК России.

Тело девочки обнаружили 28 ноября в лесополосе неподалёку от посёлка Юляристиоя Питкярантского района. По данным правоохранительных органов, на шее погибшей нашли следы удушения, а на теле — ножевые ранения. Вскоре после обнаружения тела правоохранители задержали местного подростка, который был знаком с девочкой. Согласно данным с камер видеонаблюдения, с ним школьница провела последние часы жизни.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сейчас следователи выясняют, что произошло с девочкой после её исчезновения, и устанавливают обстоятельства преступления.

Ранее Life.ru писал, как суд приговорил 17-летнего жителя города Ак-Довурак в Туве к семи годам воспитательной колонии за убийство 14-летнего подростка. Суд установил, что юноша совершил преступление в составе группы лиц. Уголовное дело в отношении второго участника конфликта, которому на момент убийства было 16 лет, выделили в отдельное производство.