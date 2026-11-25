На Ставрополье 16-летнего подростка приговорили к восьми годам воспитательной колонии за убийство подруги матери. Во время нападения на женщину несовершеннолетний снимал происходящее на камеру телефона, сообщили в прокуратуре края.

Трагедия произошла 16 марта в одном из общежитий Невинномысска. Подросток вместе с матерью и её 51-летней приятельницей распивал спиртное. Застолье обернулось конфликтом.

Женщина сделала подростку замечание из-за употребления алкоголя и ссоры с матерью. После этого юноша набросился на неё с ножами.

Подросток нанёс потерпевшей не менее 42 ударов. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Несовершеннолетнего признали виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ходе судебного разбирательства он лишь частично признал свою вину.

Ранее Life.ru рассказывал, что в башкирском Салавате после нападения подростка скончался 32-летний отец троих детей. Мужчина неделю провёл в коме. По словам родственников погибшего, двоих школьников отправили под домашний арест, однако семья настаивает на их заключении под стражу.