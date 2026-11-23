В Ростовской области перед судом предстанет 22-летний мужчина, обвиняемый в убийстве 14-летней школьницы в посёлке Пригородном. Девочка скончалась в больнице после нападения с ножом, а сам фигурант полностью признал вину. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Как установило следствие, обвиняемый был знаком со старшей сестрой девочки. Несколько лет назад они общались, однако, по словам мужчины, серьёзных отношений между ними не было. Предполагаемого нападавшего задержали на следующий день после убийства. На момент преступления ему был 21 год. Суд отправил его под стражу, а в ходе расследования молодой человек признал вину.

Следователи завершили необходимые экспертизы и сбор доказательств. Красносулинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Материалы направлены в суд, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла вечером 13 августа 2026 года. Молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей несовершеннолетней знакомой. Во время конфликта он нанёс ей не менее 15 ударов складным ножом, после чего скрылся. Тяжело раненую девочку обнаружили на обочине дороги. Школьницу доставили в больницу, однако спасти её не удалось.