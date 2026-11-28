Сотрудники органов опеки, курировавшие многодетную семью в Вологде, где пятилетняя девочка умерла от истощения, взаимодействуют с правоохранительными органами. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в «Максе».

К работе подключились представители комиссии по делам несовершеннолетних, региональных министерств здравоохранения, труда и социальной защиты. Глава региона подчеркнул, что областные власти держат ситуацию на особом контроле и обеспечивают взаимодействие профильных ведомств со следствием.

Правоохранители расследуют два уголовных дела — об убийстве малолетнего ребёнка и халатности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Семья состояла на профилактическом учёте, однако своевременные меры по защите детей, по версии следствия, приняты не были.

Ранее в региональном правительстве рассказали, что последний визит социальных работников в квартиру состоялся 12 ноября. Тогда дома находились только двое детей, а отсутствие остальных мать объяснила поездкой на дачу.

Напомним, сегодня Вологодский городской суд заключил под стражу мать погибшей девочки. Несколькими часами ранее аналогичную меру пресечения избрали её супругу. Оба родителя пробудут в СИЗО до 25 января 2027 года. По версии следствия, они длительное время намеренно лишали дочь пищи. Других несовершеннолетних изъяли из семьи, с ними работают психологи.