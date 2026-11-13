В немецком городе Косвиг (федеральная земля Саксония-Анхальт) 16 учеников начальной школы отправили в больницы после обнаружения дисковых батареек в домашних кексах. Дети могли съесть опасную выпечку во время школьного мероприятия, поэтому медики решили обследовать всех потенциально пострадавших.

Инцидент произошёл в начальной школе имени Фрёбеля. На мероприятие принесли домашнюю выпечку. Когда в маффинах обнаружили посторонние предметы, на место вызвали экстренные службы. Всего к школе прибыли 35 специалистов, включая врача скорой помощи.

Одного ребёнка доставили в больницу на машине скорой помощи, ещё 15 школьников привезли в медицинские учреждения родители. Их направили на обследование в клиники городов Дессау и Виттенберг, сообщает немецкая газета Bild.

По предварительным данным, дисковые батарейки находились в двух изделиях. Правоохранители выясняют, каким образом элементы питания оказались в выпечке.

Ранее около 15 детей в возрасте от одного года до шести лет получили на Хеллоуин жевательные конфеты с галлюциногенным веществом в американском Сан-Диего. Подозрительные сладости обнаружили родители, а последующая экспертиза подтвердила наличие псилоцибина. Сохранённые образцы отправили на исследование, которое подтвердило присутствие запрещённого вещества.