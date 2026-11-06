Около 15 детей в возрасте от одного года до шести лет получили на Хеллоуин жевательные конфеты с галлюциногенным веществом в американском Сан-Диего. Подозрительные сладости обнаружили родители, а последующая экспертиза подтвердила наличие псилоцибина. Об этом сообщает Newsweek.

Инцидент произошёл 31 октября в районе Оушен-Бич. Дети собирали праздничные угощения и заметили на крыльце одного из домов упаковки с мармеладом. Внешне они напоминали обычные сладости, поэтому малыши забрали их с собой.

Один из отцов обратил внимание на необычный пакетик в руках двухлетнего сына. На упаковке был изображён жираф, а надписи выглядели так, будто расплываются. Присмотревшись, мужчина обнаружил упоминание псилоцибиновых грибов и дозировки. Он сразу забрал конфеты у ребёнка.

Родители сообщили о случившемся в полицию. Сохранённые образцы отправили на исследование, которое подтвердило присутствие запрещённого вещества. При этом неизвестно, успел ли кто-нибудь из детей съесть мармелад.

Спустя несколько дней правоохранители обыскали дом, возле которого нашли опасные угощения. Внутри обнаружили более килограмма каннабиса, свыше 25 граммов метамфетамина, электронные весы, упаковочные материалы и записи, предположительно связанные с торговлей наркотиками. Также изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.

В результате задержали двух мужчин 80 и 45 лет. Однако первоначальные подозрения в их отношении касались незаконного хранения оружия, а не распространения наркотиков среди несовершеннолетних. Расследование обстоятельств появления конфет продолжается. Полиция пока не установила, кто именно оставил упаковки на крыльце и с какой целью. Информации об отравлении или госпитализации детей не поступало.