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Регион
Опубликовано 23 октября, 21:28

В Химках шесть школьников пострадали из-за конфет с сахарозаменителем

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В подмосковных Химках шести школьникам потребовалась медицинская помощь после того, как их одноклассник угостил ребят конфетами с сахарозаменителем. У нескольких детей врачи диагностировали острый гастрит. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошёл в учебном заведении на Зелёной улице. По данным телеканала, 11-летний мальчик принёс в класс сладости и предложил их друзьям. Вскоре после угощения школьники пожаловались на ухудшение самочувствия.

На место вызвали медиков, которые осмотрели всех шестерых детей. У четырёх школьников диагностировали острый гастрит. Ещё у одного ребёнка врачи заподозрили аналогичное заболевание, однако от госпитализации он отказался. Шестому пострадавшему помощь оказали амбулаторно.

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Ранее сообщалось, что 15-летний подросток в Звенигороде около 12 часов страдал от рвоты и диареи после шаурмы из «Шаурмы 24» на Нахабинском шоссе. После ужина ему стало плохо, а во вкусе блюда была странная «кислинка». На качество продукции этой точки жаловались и другие посетители — на боли в животе, плесень на выпечке и испорченные продукты.

Больше новостей об отравлениях и происшествиях с детьми — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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