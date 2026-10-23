В Химках шесть школьников пострадали из-за конфет с сахарозаменителем

В подмосковных Химках шести школьникам потребовалась медицинская помощь после того, как их одноклассник угостил ребят конфетами с сахарозаменителем. У нескольких детей врачи диагностировали острый гастрит. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошёл в учебном заведении на Зелёной улице. По данным телеканала, 11-летний мальчик принёс в класс сладости и предложил их друзьям. Вскоре после угощения школьники пожаловались на ухудшение самочувствия.

На место вызвали медиков, которые осмотрели всех шестерых детей. У четырёх школьников диагностировали острый гастрит. Ещё у одного ребёнка врачи заподозрили аналогичное заболевание, однако от госпитализации он отказался. Шестому пострадавшему помощь оказали амбулаторно.

Ранее сообщалось, что 15-летний подросток в Звенигороде около 12 часов страдал от рвоты и диареи после шаурмы из «Шаурмы 24» на Нахабинском шоссе. После ужина ему стало плохо, а во вкусе блюда была странная «кислинка». На качество продукции этой точки жаловались и другие посетители — на боли в животе, плесень на выпечке и испорченные продукты.