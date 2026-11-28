Борисовский БАТЭ впервые в своей истории потерял место в высшем дивизионе чемпионата Белоруссии по футболу. Самый титулованный клуб республики завершил сезон 2026 года на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы.

В заключительном, 30-м туре борисовчане сыграли вничью с «Ислочью» (1:1). За весь сезон команда набрала лишь 25 очков, одержав пять побед, потерпев 15 поражений и десять раз сыграв вничью.

Для сохранения шансов на место в элитном дивизионе БАТЭ требовалось победить «Ислочь» и рассчитывать на поражение могилёвского «Днепра». Однако конкуренты борисовчан обыграли «Минск» со счётом 2:0.

Последний чемпионский титул БАТЭ завоевал в 2018 году. После этого результаты команды постепенно ухудшались. В 2024 году клуб финишировал восьмым, а в 2025-м — десятым.

За свою историю борисовчане завоевали 29 национальных трофеев, включая 15 чемпионских титулов, шесть Кубков и восемь Суперкубков Белоруссии. С 2006 по 2018 год команда неизменно становилась чемпионом страны. Одним из наиболее ярких достижений клуба на международной арене стала победа над мюнхенской «Баварией» со счётом 3:1 в групповом этапе Лиги чемпионов в 2012 году.

Примечательно, что в мае 2026 года БАТЭ в шестой раз завоевал Кубок Белоруссии, одолев минское «Динамо» в серии пенальти.

Напомним, в начале октября борисовский БАТЭ уступил петербургскому «Зениту» в товарищеском матче со счётом 0:1. Встреча состоялась на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. На 73-й минуте белорусская команда осталась в меньшинстве после удаления защитника Никиты Нескоромного. Спустя четыре минуты победный мяч забил 18-летний Иван Шаталов.