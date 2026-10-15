Гвардии полковник Владимир Полуполтинных, известный под позывным Полтинник, в феврале 2022 года провёл своё подразделение по маршруту Новоайдар — Северодонецк, выполнив за двое суток задачу, на которую отводилось пять дней. Историю командира казачьего формирования из ЛНР рассказало Всероссийское казачье общество в рамках проекта «КазакиГерои».

Казак Полуполтинных за два дня прорвался через оборону ВСУ. Видео © Telegram / Всероссийское Казачье Общество

Полуполтинных вступил в народное ополчение Донбасса ещё в 2014 году. До этого он был донским казаком, а с началом боевых действий вместе с другими добровольцами участвовал в отражении атак украинских подразделений.

В феврале 2022 года командование поставило перед его отрядом задачу форсировать Северский Донец. На выполнение манёвра выделили не более пяти суток, однако командир, хорошо знавший местность, выбрал другой темп действий.

Подразделение двинулось по трассе Новоайдар — Северодонецк, преодолевая оборонительные позиции и блокпосты противника. Согласно опубликованному рассказу, стремительное продвижение позволило завершить операцию всего за два дня.

Позднее бойцы под командованием Полуполтинных участвовали в боях за Попасную, Камышеваху, Золотое, Горское, Мирную Долину и Лисичанск. За участие в боях за последний город полк имени Матвея Платова получил почётное наименование «Лисичанский».

Впоследствии на основе этого формирования создали 6-ю гвардейскую отдельную мотострелковую Лисичанскую казачью бригаду. Сам Полуполтинных был награждён орденом Мужества и удостоен звания Героя Луганской Народной Республики.

Ранее Life.ru рассказывал о действиях 6-й гвардейской Лисичанской казачьей бригады имени Матвея Платова на Северском направлении. Подразделение, созданное на основе полка Полуполтинных, продолжило выполнять боевые задачи в составе Третьей общевойсковой армии.