Россияне активно скупают деревенские дома в Белоруссии, причём среди покупателей немало состоятельных людей. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Россияне молодцы. Они батьку услышали», — отметил белорусский лидер.

По его словам, покупатели из России уже осваивают сельские территории за Минском. Они приобретают небольшие деревенские дома, обустраивают участки и возводят полноценное жильё для семейного отдыха.

«Уже за Минск сюда к вам приближаются. Они скупают все эти домики маленькие. И это не бедные люди прежде всего. Они строят там нормальный дом. И в большинстве случаев они с детьми бывают там», — рассказал Лукашенко.

На этом фоне президент призвал самих белорусов активнее интересоваться загородной недвижимостью и не затягивать с покупкой домов в сельской местности.

Ранее Life.ru сообщал, что в Белоруссии целую деревню с семью домами выставили на продажу всего за девять тысяч рублей. Недвижимость находилась в деревне Долгая Гродненской области. Каждый дом предлагали приобрести на аукционе по начальной цене 45 белорусских рублей, что составляло около 1200 российских рублей.