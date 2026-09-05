Дома дешевле обеда: В Белоруссии целую деревню с участками продают за 9 тысяч рублей

В деревне Долгая Гродненской области появились необычные предложения на рынке недвижимости – сразу семь домов выставили на продажу за символическую сумму. Все объекты оценили вместе всего в 315 белорусских рублей, что составляет около 9 тысяч российских рублей.

Как сообщает площадка Realt.by, каждый дом продаётся отдельно за 45 белорусских рублей – примерно 1,2 тысячи рублей в пересчёте на российскую валюту. Площадь зданий составляет от 44 до 88 квадратных метров, а вместе с домами покупателям предлагают земельные участки от 30 до 50 соток.

Большинство домов были построены ещё в XX веке: шесть зданий появились в период с 1930 по 1975 год, а один объект насчитывает более ста лет. Все постройки признали пустующими, при этом они находятся на заметном расстоянии друг от друга.

Деревня Долгая расположена в 12 километрах от города Щучина и примерно в 205 километрах от Минска. Купить недвижимость можно будет через аукцион.

Подобные предложения появляются на фоне интереса к необычным объектам недвижимости. Ранее в Москве, напротив, за рекордную сумму продали крупнейший в истории элитный таунхаус площадью почти 1000 квадратных метров. Объект расположен в комплексе Stella di Mosca на Большой Никитской улице, а стоимость сделки стороны решили не раскрывать.