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Опубликовано 3 сентября, 11:56

Из ценного — только история: Наследники продают проблемную квартиру Высоцкого в Москве

Квартиру Высоцкого в центре Москвы выставили на продажу за 170 млн рублей

Владимир Высоцкий. Обложка © ТАСС / Сергей Метелица

Владимир Высоцкий. Обложка © ТАСС / Сергей Метелица

Квартиру Владимира Высоцкого на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве выставили на продажу за 170 млн рублей. Как сообщает Mash, главным преимуществом объекта остаётся только связь с легендарным артистом.

  • Квартиру Владимира Высоцкого в центре Москвы выставили на продажу за 170 млн рублей. Фото © Telegram /Mash
    Квартиру Владимира Высоцкого в центре Москвы выставили на продажу за 170 млн рублей. Фото © Telegram /Mash
  • Квартиру Владимира Высоцкого в центре Москвы выставили на продажу за 170 млн рублей. Фото © Telegram /Mash
    Квартиру Владимира Высоцкого в центре Москвы выставили на продажу за 170 млн рублей. Фото © Telegram /Mash
  • Квартиру Владимира Высоцкого в центре Москвы выставили на продажу за 170 млн рублей. Фото © Telegram /Mash
    Квартиру Владимира Высоцкого в центре Москвы выставили на продажу за 170 млн рублей. Фото © Telegram /Mash

Квартиру Владимира Высоцкого в центре Москвы выставили на продажу за 170 млн рублей. Фото © Telegram /Mash

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Речь идёт о жилье площадью около 120 квадратных метров, где Высоцкий долгое время жил, устраивал знаменитые квартирники и собирал друзей. Сейчас квартира продаётся в закрытом формате одним из сыновей артиста.

При этом сам объект требует серьёзного обновления. По данным Mash, в квартире сохранился только пол, мебели почти нет, а среди возможных проблем называют состояние отопления, стояков и вентиляции.

Дом, в котором находится квартира, построили почти 90 лет назад. Несмотря на возраст здания, оно считается исправным, однако специалисты предупреждают о необходимости постоянного контроля инженерных систем.

Изначально жильё планировали выставить примерно за 150 млн рублей, но позже стоимость увеличили ещё на 20 млн. Квартира продаётся без спешки — сейчас в ней никто не живёт, а родственники хотят избавиться от простаивающего актива. Главной особенностью остаётся его историческая ценность: именно здесь Высоцкий проводил встречи, ставшие частью московской культурной истории.

Смолов продаёт элитную квартиру на Воробьёвых горах за 150 миллионов рублей
Смолов продаёт элитную квартиру на Воробьёвых горах за 150 миллионов рублей

Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Познер продаёт пятикомнатную квартиру в центре Москвы за 165 миллионов рублей. Жильё расположено в Чистом переулке, его площадь составляет 232 квадратных метра. Источники утверждают, что телеведущий решил избавиться от российской недвижимости, поскольку больше не считает нужным держать здесь активы. Квартиру выставили на продажу в этом году, но покупателя пока не нашли. Среди причин — первый этаж, который отпугивает заинтересованных.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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