Из ценного — только история: Наследники продают проблемную квартиру Высоцкого в Москве

Квартиру Владимира Высоцкого на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве выставили на продажу за 170 млн рублей. Как сообщает Mash, главным преимуществом объекта остаётся только связь с легендарным артистом.







Речь идёт о жилье площадью около 120 квадратных метров, где Высоцкий долгое время жил, устраивал знаменитые квартирники и собирал друзей. Сейчас квартира продаётся в закрытом формате одним из сыновей артиста.

При этом сам объект требует серьёзного обновления. По данным Mash, в квартире сохранился только пол, мебели почти нет, а среди возможных проблем называют состояние отопления, стояков и вентиляции.

Дом, в котором находится квартира, построили почти 90 лет назад. Несмотря на возраст здания, оно считается исправным, однако специалисты предупреждают о необходимости постоянного контроля инженерных систем.

Изначально жильё планировали выставить примерно за 150 млн рублей, но позже стоимость увеличили ещё на 20 млн. Квартира продаётся без спешки — сейчас в ней никто не живёт, а родственники хотят избавиться от простаивающего актива. Главной особенностью остаётся его историческая ценность: именно здесь Высоцкий проводил встречи, ставшие частью московской культурной истории.

Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Познер продаёт пятикомнатную квартиру в центре Москвы за 165 миллионов рублей. Жильё расположено в Чистом переулке, его площадь составляет 232 квадратных метра. Источники утверждают, что телеведущий решил избавиться от российской недвижимости, поскольку больше не считает нужным держать здесь активы. Квартиру выставили на продажу в этом году, но покупателя пока не нашли. Среди причин — первый этаж, который отпугивает заинтересованных.