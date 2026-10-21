Батраков попал в стартовый состав «Галатасарая» на матч с «Лиллем»
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Российский полузащитник Алексей Батраков вошёл в стартовый состав турецкого «Галатасарая» на гостевой матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против французского «Лилля». Об этом сообщила пресс-служба стамбульского клуба.
Встреча состоится 21 октября во Франции и начнётся в 19:45 по московскому времени. Матч пройдёт на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнёв-д’Аске.
Для Батракова это очередная возможность отличиться в главном европейском клубном турнире. Во втором туре российский футболист забил свой первый гол за «Галатасарай», поразив ворота испанской «Барселоны». Несмотря на его результативный удар, турецкая команда уступила со счётом 1:4.
Алексей Батраков перешёл в «Галатасарай» из московского «Локомотива» в августе 2026 года. В турецком клубе полузащитник выступает под 83-м номером.
Перед третьим туром обе команды остаются без набранных очков. «Галатасарай» потерпел поражения от «Спортинга» и «Барселоны», а «Лилль» уступил «Бетису» и «Арсеналу». Таким образом, предстоящая встреча станет для обоих клубов возможностью одержать первую победу на общем этапе Лиги чемпионов.
Ранее Life.ru сообщал о первом голе Алексея Батракова за «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов против «Барселоны». Российский полузащитник отличился на 28-й минуте встречи в Стамбуле. Этот мяч стал для него дебютным в составе турецкого клуба и в главном европейском клубном турнире.