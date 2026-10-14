Батраков признался в смешанных чувствах после дебютного гола

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков признался, что испытывает смешанные чувства после первого гола за турецкий клуб. Несмотря на личный успех в матче Лиги чемпионов против «Барселоны», футболист остался расстроен поражением со счётом 1:4.

21-летний россиянин рассказал, что перед встречей с испанским грандом старался сохранять спокойствие и воспринимать предстоящую игру как обычную.

«Спал хорошо ночью. Хотел настроиться как на очередной матч. Что это «Барселона», старался не думать. Поэтому, может, и получилось что-то показать на поле», — признался Батраков в прямом эфире Okko после матча.

Главным событием для полузащитника стал гол на 28-й минуте, когда он открыл счёт. Однако каталонцы смогли переломить ход встречи и одержать крупную победу.

Батраков назвал «Барселону» сильнейшей командой на данный момент, но подчеркнул, что не привык довольствоваться личными достижениями на фоне неудач коллектива. По его словам, радость от забитого мяча соседствует с разочарованием из-за итогового результата.

Ранее Life.ru рассказывал о необычной истории встреч Батракова с «Барселоной». В 2019 году 14-летний футболист выступал за московский «Локомотив» в финале юношеского турнира UTLC Cup против каталонцев. Тогда он не реализовал пенальти, а испанская команда выиграла серию со счётом 6:5. Спустя семь лет россиянин сумел поразить ворота того же соперника уже в Лиге чемпионов.