Батраков впервые попал в стартовый состав «Галатасарая»

Российский полузащитник Алексей Батраков впервые вошёл в стартовый состав «Галатасарая». Об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба перед матчем четвёртого тура чемпионата Турции против «Истанбула».

Встреча началась в 20:00 мск. Для 21-летнего хавбека это будет первый выход на поле с первых минут.

20 августа московский «Локомотив» объявил о трансфере футболиста. Контракт с турецкой командой рассчитан на пять лет. В заявку на матч второго тура с «Эрзурумспором» Батраков не попал.

Воспитанник железнодорожников выступал за основную команду с 2024 года. На его счету 84 матча в различных турнирах, 34 гола и 23 голевые передачи. Он дважды признавался лучшим молодым игроком РПЛ, а в сезоне-2025/26 стал бронзовым призёром чемпионата России. За сборную России Батраков провёл 12 игр, забил 4 мяча и отдал 3 передачи.

Напомним, 29 августа Алексей Батраков дебютировал за «Галатасарай», выйдя на замену после перерыва в домашнем матче третьего тура турецкого чемпионата против «Гёзтепе». Практически сразу после появления на поле россиянин поучаствовал в атаке, завершившейся вторым голом стамбульцев. Встреча завершилась со счётом 3:2.