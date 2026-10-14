«Бавария» сыграла вничью с «Викингом» после удаления Олисе в Лиге чемпионов

Мюнхенская «Бавария» не смогла обыграть норвежский «Викинг» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Ставангере завершилась со счётом 3:3, хотя немецкий клуб вёл к концу второго тайма. Хозяева восстановили равенство после удаления нападающего гостей Майкла Олисе.

«Викинг» открыл счёт уже на второй минуте благодаря голу Джанни Стенснесса. На 38-й минуте Петер Кристиансен удвоил преимущество норвежской команды, которая ушла на перерыв с двумя забитыми мячами.

После перерыва «Бавария» перехватила инициативу. Гарри Кейн реализовал пенальти на 54-й минуте, а спустя шесть минут оформил дубль и сравнял счёт. На 71-й минуте Луис Диас вывел гостей вперёд.

Однако через две минуты Майкл Олисе получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Норвежцы воспользовались численным преимуществом и на 90-й минуте сравняли счёт усилиями Хермана Хёуге.

Для «Викинга» эта ничья принесла первое очко в дебютном розыгрыше Лиги чемпионов. В следующем туре 21 октября норвежская команда сыграет в гостях с английской «Астон Виллой». «Бавария» в тот же день примет лондонский «Арсенал».

Ранее испанская «Барселона» разгромила турецкий «Галатасарай» со счётом 4:1 во втором туре Лиги чемпионов. Единственный мяч стамбульского клуба забил российский полузащитник Алексей Батраков, который впервые отличился после перехода из московского «Локомотива». Россиянин открыл счёт на 28-й минуте, а вскоре выполнил угловой, после которого Барыш Йылмаз отправил мяч в ворота, однако арбитр отменил гол из-за офсайда. Испанцы восстановили равенство усилиями Жоау Канселу ещё до перерыва, а во втором тайме забили трижды. Авторами остальных голов стали Фермин Лопес, Энтони Гордон и Карим Адейеми. Батраков провёл на поле 57 минут, а его результативный удар стал первым голом российского футболиста в основном турнире Лиги чемпионов с 2021 года.