«Лилль» одержал победу над мюнхенской «Баварией» со счётом 2:1 в матче общего этапа Лиги чемпионов. Французский клуб пропустил первым, но после перерыва забил два мяча за три минуты и сохранил преимущество до финального свистка.

Счёт на 15-й минуте открыл защитник немецкой команды Дайо Упамекано. После перерыва хозяева поля перехватили инициативу в реализации моментов: на 62-й минуте Аясе Уэда восстановил равновесие, а ещё через три минуты Александр Павлович отправил мяч в собственные ворота.

Несмотря на поражение, «Бавария» заметно превзошла соперника по владению мячом — 65% против 35%. Мюнхенцы также выполнили 752 передачи с точностью 91%, тогда как у «Лилля» было 410 передач с точностью 83%. При этом по количеству ударов французский клуб оказался впереди — 11 против 10. Однако в створ ворот хозяева попали лишь трижды, а гости — шесть раз. «Бавария» также чаще подавала угловые (4 против 3).

После пяти матчей общего этапа у мюнхенцев осталось восемь очков. Команда занимает 15-е место в таблице. «Лилль» набрал четыре очка и располагается на 29-й строчке.

Ранее французский «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с итальянской «Ромой» в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Париже завершилась со счётом 2:2. Ворота хозяев защищал российский голкипер Матвей Сафонов. Для парижан это первая потеря очков в нынешнем розыгрыше турнира.