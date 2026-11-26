Французский «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с итальянской «Ромой» в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Париже завершилась со счётом 2:2. Ворота хозяев защищал российский голкипер Матвей Сафонов. Для парижан это первая потеря очков в нынешнем розыгрыше турнира.

Счёт на пятой минуте открыл испанский защитник «Ромы» Марио Эрмосо. На 31-й минуте украинский футболист ПСЖ Илья Забарный сравнял результат, отличившись после подачи с углового.

Во втором тайме хозяева вышли вперёд благодаря пенальти. На 62-й минуте одиннадцатиметровый реализовал Усман Дембеле. Однако римляне сумели отыграться: на 78-й минуте Дониелл Мален также забил с пенальти, установив окончательный счёт.

Сафонов несколько раз выручил парижан. В частности, на 50-й минуте российский вратарь совершил важный сейв после опасного удара соперника.

До этой встречи ПСЖ одержал четыре победы в четырёх матчах общего этапа и набрал 12 очков. После ничьей у команды стало 13 баллов, что позволило ей сохранить второе место в турнирной таблице.

Кроме того, парижане прервали впечатляющую серию из 12 побед подряд во всех турнирах. Как отмечал официальный сайт клуба перед игрой, это была вторая по продолжительности победная серия в истории ПСЖ. Рекорд составляет 16 побед и был установлен в сезоне-2015/16.

В следующем туре 8 декабря ПСЖ сыграет на выезде с английской «Астон Виллой», а «Рома» примет португальский «Спортинг».

Ранее испанская «Барселона» обыграла азербайджанский «Сабах» со счётом 4:1 в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Баку. Гости забили три мяча за девять минут после перерыва и увезли из Азербайджана три очка.