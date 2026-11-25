«Реал Мадрид» одержал пятую победу подряд в общем этапе Лиги чемпионов, обыграв на своём поле нидерландский ПСВ со счётом 5:1. После неудачного первого тайма хозяева забили пять мячей и сохранили стопроцентный результат в турнире.

Гости открыли счёт на 32-й минуте: Иван Перишич реализовал пенальти. Мадридцы отыгрались сразу после перерыва — на 50-й минуте Федерико Вальверде отправил мяч в сетку ворот соперника. На 60-й минуте Джуд Беллингем вывел испанскую команду вперёд. Ещё через четыре минуты отличился Килиан Мбаппе, а на 84-й француз оформил дубль. Окончательный результат установил Винисиус Жуниор, забивший на 87-й минуте.

Преимущество «Реала» отразилось и на статистике встречи. Мадридцы нанесли 23 удара по воротам, девять из которых пришлись в створ. У ПСВ эти показатели составили девять и один соответственно. Хозяева также чаще контролировали мяч — 59% против 41% — и выполнили 624 передачи с точностью 92%.

После пяти туров «Реал» набрал 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице. ПСВ с четырьмя баллами располагается на 28-й строчке.

Ранее «Манчестер Сити» упустил возможность одержать четвёртую победу в общем этапе Лиги чемпионов: команда Хосепа Гвардиолы сыграла вничью с «Наполи» — 2:2. Англичане уступали по ходу встречи, но отыгрались за счёт голов Аюба Буадди и Райана Шерки. После пяти туров «Манчестер Сити» занимает шестое место с 10 очками, а «Наполи» располагается на 27-й строчке, имея в активе четыре очка.