Бывший президент США Джо Байден во всех 30 упоминаниях Владимира Зеленского в своих новых мемуарах использовал написание его фамилии, отличающееся от официального украинского варианта. Об этом стало известно из новой книги Байдена «Обещай мне, Америка» (Promise Me, America), опубликованные The Wall Street Journal.

По данным агентства, на протяжении всего издания фамилия украинского политика встречается исключительно в форме Zelensky, с одной буквой y на конце. При этом украинские власти и официальные документы используют вариант Zelenskyy, с двумя y.

Разница связана с особенностями передачи украинских имён и фамилий латиницей. Написание Zelenskyy соответствует принятой в Украине транслитерации, тогда как Zelensky также встречается в англоязычных публикациях. Поэтому речь идёт прежде всего о несоответствии официальной украинской форме, а не об однозначной орфографической ошибке.

Мемуары Байдена вышли 17 ноября 2026 года. В книге бывший глава Белого дома рассказывает о своём президентстве, внешнеполитических решениях и обстоятельствах выхода из предвыборной гонки 2024 года. Дату выхода подтвердило издательство Little, Brown and Company.

Ранее Life.ru сообщал, что Байден назвал Зеленского капризным, упрямым и неблагодарным в своих мемуарах. По воспоминаниям экс-президента США, в личных беседах украинский политик проявлял упрямство и не всегда выражал ту благодарность за американскую поддержку, на которую рассчитывал Байден. При этом бывший хозяин Белого дома положительно оценил актёрский опыт Зеленского, посчитав его полезной подготовкой к президентству.