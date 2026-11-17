Исключение России из «Большой восьмёрки» (G8) серьёзно осложнило дипломатический диалог с Москвой. К такому выводу пришёл бывший президент США Джо Байден в своих новых мемуарах «Обещай мне, Америка» (Promise Me, America).

Экс-глава Белого дома обратил внимание, что после прекращения участия России в объединении общение с российским руководством стало значительно труднее.

«После того, как Россию исключили из G8, разговаривать с российскими лидерами стало намного сложнее», — говорится в мемуарах политика.

Россию перестали приглашать на встречи G8 в 2014 году после событий в Крыму. Остальные участники объединения решили продолжить работу в формате «Большой семёрки», куда входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония.

Примечательно, что действующий американский президент Дональд Трамп неоднократно критиковал это решение. Он отмечал, что страны G7 исключили Москву из переговорного формата, но при этом продолжают уделять ей значительную часть своих обсуждений.

В апреле Трамп даже утверждал, что на разговоры о России приходится около 90% времени встреч «Большой семёрки». Позднее он предположил, что сохранение прежнего формата с участием Москвы могло бы предотвратить украинский конфликт.