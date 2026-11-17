Расширение НАТО на восток в 2004 году стало одним из препятствий для улучшения отношений России с западными странами. Об этом бывший президент США Джо Байден написал в новых мемуарах «Обещай мне, Америка» (Promise Me, America), вышедших 17 ноября.

«Значительное расширение НАТО на восток в 2004 году и включение трёх прибалтийских государств (Литвы, Латвии и Эстонии), которые были частью Советского Союза, привело Североатлантический альянс к границам России. Это гарантированно должно было вызвать тревогу в Кремле», — отметил политик.

Байден напомнил, что после окончания холодной войны отношения Москвы и Вашингтона могли развиваться иначе. Однако ожидаемого сближения так и не произошло, причём расширение альянса экс-президент назвал лишь одной из причин.

Другим фактором стала американская военная операция в Ираке. По оценке бывшего главы Белого дома, действия США привели к тому, что у Вашингтона оказалось «не так много друзей в мире».

При этом Байден вспомнил и об обстоятельствах, которые первоначально давали надежду на сближение. В частности, Владимир Путин первым среди мировых лидеров позвонил президенту США Джорджу Бушу — младшему после террористических атак 11 сентября 2001 года.

Ранее президент России заявлял, что западные страны проигнорировали данные Москве обещания не расширять НАТО на восток. Глава МИД РФ Сергей Лавров также обращал внимание на позицию прибалтийских государств, которые после вступления в альянс стали активными сторонниками жёсткого курса в отношении России.

Также Life.ru сообщал, что Дмитрий Песков призвал документально закрепить отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток. Представитель Кремля подчеркнул, что прежние устные заверения западных стран не были выполнены, поэтому новые договорённости должны получить официальное оформление.