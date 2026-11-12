Отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток необходимо закрепить документально, поскольку прежние устные обещания, по мнению Москвы, так и не были выполнены. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в комментарии Первому каналу.

Представитель Кремля напомнил, что западные государства давали подобные заверения ещё при Михаиле Горбачёве и Борисе Ельцине. Однако впоследствии Североатлантический альянс неоднократно принимал новых участников, продвигаясь к российским границам.

«Это было во времена ещё Горбачёва, Ельцина. После этого НАТО пять раз или шесть раз расширялась на восток», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, теперь российская сторона настаивает не просто на новых заверениях, а на их официальном оформлении. Такие принципиальные для Москвы договорённости должны подкрепляться конкретными действиями и документами.

Ранее Life.ru сообщал, что Вашингтон предложил Москве разработать новое соглашение о европейской безопасности, в котором Россия должна изложить свои требования и возможные встречные меры по снижению напряжённости. Инициативу выдвинули американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время консультаций с российской и украинской делегациями в Абу-Даби. Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает получить от Москвы предложения, способные убедить европейские государства в отсутствии военной угрозы с российской стороны. Среди возможных тем соглашения рассматриваются дальнейшее расширение НАТО и присутствие сил альянса в Восточной Европе. Работу над документом американцы предлагают вести одновременно с украинским урегулированием, однако реализацию договорённостей связывают с заключением мирного соглашения.