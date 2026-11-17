Бывший президент США Джо Байден признал, что среди американцев есть люди, которые испытывают симпатию к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом политик написал в своих новых мемуарах «Обещай мне, Америка» (Promise Me, America), поступивших в продажу 17 ноября.

«Среди нашего собственного населения были люди, которые восхищались Путиным», — говорится в воспоминаниях экс-главы Белого дома.

В книге бывший американский президент также возвращается к событиям, повлиявшим на отношения двух стран. В частности, он рассуждает о последствиях расширения НАТО и дипломатических разногласиях, которые накапливались на протяжении последних десятилетий.

Мемуары посвящены четырём годам президентства Байдена, его внешнеполитическим решениям и обстоятельствам выхода из предвыборной гонки 2024 года. Отдельное внимание политик уделил взаимодействию с мировыми лидерами, включая Владимира Путина и Владимира Зеленского.