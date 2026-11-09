Бывший президент США Джо Байден признался, что рак простаты мешает ему вести привычную жизнь и осуществлять запланированное. Из-за болезни 83-летний политик вынужден сократить число публичных выступлений, посвящённых выходу его мемуаров. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Одни дни лучше других. Болезнь меня не остановила, но иногда она меня замедляет. К сожалению, это означает, что я не смогу провести столько встреч, посвящённых моей книге, сколько надеялся», — сообщил Байден.

При этом бывший американский лидер подчеркнул, что врачи довольны тем, как его организм реагирует на лечение. Политик рассчитывает, что новая книга сможет рассказать читателям то, чем ему не удастся поделиться лично.

Ранее Хантер Байден признался, насколько тяжело семье наблюдать за состоянием бывшего президента. По его словам, он хотел бы, чтобы отец чаще жаловался на самочувствие, поскольку заболевание причиняет ему серьёзные страдания.