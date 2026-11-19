Бывший президент США Джо Байден рассчитывал, что успешная Украина сможет повлиять на настроения в России. Об этом он написал в мемуарах «Обещай мне, Америка».

По словам экс-главы Белого дома, Вашингтон стремился помочь Украине стать демократическим государством, несмотря на серьёзные проблемы с коррупцией. В дальнейшем она, по его замыслу, могла превратиться в оплот демократии и пример для других стран.

Байден полагал, что подобный результат заставил бы россиян задуматься об уровне собственной жизни. Как следует из его воспоминаний, успех соседнего государства должен был продемонстрировать им иные экономические и политические возможности.

«Украина занимала высокое место в нашем списке приоритетов», — признал бывший американский лидер.

Именно поэтому, по словам Байдена, в период с 2009 по 2017 год он шесть раз посещал Украину. Уже тогда политик воспринимал её как территорию, от событий на которой во многом зависит дальнейшее развитие международной ситуации.

«Уже тогда Украина ощущалась своего рода полем битвы, где будущее будет выиграно или проиграно», — написал он.

Роль Украины Байден сравнил с положением Германии и Южной Кореи во времена холодной войны. По его мнению, эти государства стали важными рубежами демократии, и аналогичное значение Вашингтон придавал Украине.

Интерес к происходящему в стране, как утверждает экс-президент, сохранился у него и после завершения работы вице-президентом США в 2017 году. Байден отметил, что сотрудники основанного им совместно с Пенсильванским университетом аналитического центра Penn Biden Center продолжали внимательно следить за украинскими событиями.