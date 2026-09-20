База Fire Point поражена: Российские дроны вывели из строя склад комплектующих для БПЛА под Киевом

В ночь на 20 сентября Вооружённые силы Российской Федерации провели скоординированную атаку с применением ударных беспилотных летательных аппаратов по ключевым элементам тыловой и транспортной логистики Украины.

По официальной информации Министерства обороны РФ, целями ночной серии ударов стали логистические центры, портовая инфраструктура, складские базы, а также морские и речные суда, задействованные в обеспечении интересов вооружённых сил Украины.

Одним из ключевых пораженных объектов стал крупный распределительный склад компании Fire Point, расположенный в городе Боярка Киевской области — приблизительно в 11 километрах к юго-западу от украинской столицы. По данным российского оборонного ведомства, на территории данного объекта было организовано хранение и накопление специализированных комплектующих, а также твердотопливных стартовых ускорителей, предназначенных для запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности.

Ранее стало известно, что за неделю российские военные поразили 16 судов, действовавших, по данным Минобороны РФ, в интересах ВСУ. В число целей вошли 12 сухогрузов, два морских парома типа Ro-Ro, а также танкер и буксир. В МО РФ также доложили о выводе из строя инфраструктуры украинских портов. Эта инфраструктура использовалась для приёма и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.