Baza: Главу Роспотребнадзора Тульской области заподозрили в крупной взятке
Александр Ломовцев. Обложка © VK / Управление Роспотребнадзора по Тульской области
Руководителя управления Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Главный санитарный врач региона попал в поле зрения правоохранительных органов, после чего в отношении него провели оперативные мероприятия.
Ломовцев возглавляет территориальное управление Роспотребнадзора более десяти лет. Под его руководством ведомство занимается санитарно-эпидемиологическим надзором, контролирует соблюдение санитарных требований и обеспечивает защиту прав потребителей.
Помимо руководящей должности, чиновник имеет учёную степень доктора медицинских наук и чин советника государственной гражданской службы Российской Федерации 2-го класса, пишет Baza. Обстоятельства предполагаемого получения взятки и её точная сумма пока не раскрываются. Официальных комментариев следственных органов на момент появления информации не поступало.
Накануне Life.ru сообщал, что заместителя главы Таганрога по вопросам городского хозяйства Егора Долматова отправили в СИЗО по обвинению в получении крупной взятки. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал чиновнику меру пресечения до 12 декабря. По версии следствия, Долматов организовал схему получения денег от предпринимателей, требуя 10% от стоимости договоров с поставщиками и подрядчиками, находившимися в сфере его ответственности.