Baza: Главу Роспотребнадзора Тульской области заподозрили в крупной взятке

Руководителя управления Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Главный санитарный врач региона попал в поле зрения правоохранительных органов, после чего в отношении него провели оперативные мероприятия.

Ломовцев возглавляет территориальное управление Роспотребнадзора более десяти лет. Под его руководством ведомство занимается санитарно-эпидемиологическим надзором, контролирует соблюдение санитарных требований и обеспечивает защиту прав потребителей.

Помимо руководящей должности, чиновник имеет учёную степень доктора медицинских наук и чин советника государственной гражданской службы Российской Федерации 2-го класса, пишет Baza. Обстоятельства предполагаемого получения взятки и её точная сумма пока не раскрываются. Официальных комментариев следственных органов на момент появления информации не поступало.