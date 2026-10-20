Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 октября, 18:45

Базилик в российских магазинах подорожал до 6 тыс. рублей за килограмм

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Цены на базилик в российских магазинах взлетели почти до 6 тысяч рублей за килограмм. За год популярная пряная зелень подорожала примерно на треть, а некоторые покупатели уже задумываются о собственных грядках на подоконнике, сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

На внушительный ценник наткнулась жительница Подмосковья в одном из магазинов сети «Лента». Крошечная упаковка красного базилика весом всего 32 грамма обошлась ей в 185 рублей. Если пересчитать стоимость на килограмм, получится почти 5,8 тысячи рублей.

Как выяснили журналисты, сейчас свежий базилик в среднем продаётся примерно по 5650 рублей за килограмм. Ещё год назад за такое же количество зелени просили от 4 до 4,5 тысячи рублей. При этом зелёный базилик обходится дешевле красного — около 3 тысяч рублей за килограмм.

Такие цены заставляют покупателей искать альтернативу магазинной зелени. В Сети россияне обсуждают возможность выращивать базилик самостоятельно, ведь небольшой домашний огород может оказаться выгоднее регулярных покупок пряных листьев по цене деликатеса.

Свинина, яйца и не только: Названы самые подешевевшие продукты
Свинина, яйца и не только: Названы самые подешевевшие продукты

Ранее Life.ru рассказывал, как россияне всё чаще превращают собственные балконы в мини-огороды, выращивая базилик, руколу и другую зелень вместо привычных дачных культур. Главный агроном Тимирязевской академии объяснил, что для таких посадок подойдут даже квартиры с недостатком солнечного света. Решить проблему помогут фитолампы, позволяющие выращивать пряные травы практически на любом этаже.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Только на LIFE
  • SHOT проверка
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar