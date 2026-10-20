Базилик в российских магазинах подорожал до 6 тыс. рублей за килограмм

Цены на базилик в российских магазинах взлетели почти до 6 тысяч рублей за килограмм. За год популярная пряная зелень подорожала примерно на треть, а некоторые покупатели уже задумываются о собственных грядках на подоконнике, сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

На внушительный ценник наткнулась жительница Подмосковья в одном из магазинов сети «Лента». Крошечная упаковка красного базилика весом всего 32 грамма обошлась ей в 185 рублей. Если пересчитать стоимость на килограмм, получится почти 5,8 тысячи рублей.

Как выяснили журналисты, сейчас свежий базилик в среднем продаётся примерно по 5650 рублей за килограмм. Ещё год назад за такое же количество зелени просили от 4 до 4,5 тысячи рублей. При этом зелёный базилик обходится дешевле красного — около 3 тысяч рублей за килограмм.

Такие цены заставляют покупателей искать альтернативу магазинной зелени. В Сети россияне обсуждают возможность выращивать базилик самостоятельно, ведь небольшой домашний огород может оказаться выгоднее регулярных покупок пряных листьев по цене деликатеса.

Ранее Life.ru рассказывал, как россияне всё чаще превращают собственные балконы в мини-огороды, выращивая базилик, руколу и другую зелень вместо привычных дачных культур. Главный агроном Тимирязевской академии объяснил, что для таких посадок подойдут даже квартиры с недостатком солнечного света. Решить проблему помогут фитолампы, позволяющие выращивать пряные травы практически на любом этаже.