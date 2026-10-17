Свинина, яйца и не только: Названы самые подешевевшие продукты
АКОРТ: Свинина, яйца и сливочное масло подешевели больше всего с начала года
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Свинина, куриные яйца и сливочное масло вошли в число продуктов, наиболее заметно подешевевших с начала года в крупных торговых сетях. Минимальные цены на них снизились на 19%, 18% и 14% соответственно, рассказал РИА «Новости» председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
Снижение стоимости самых доступных позиций свинины за январь — сентябрь он связал с ростом производства и конкуренцией с другими видами мяса, в том числе курицей и индейкой. Баранина за этот период подешевела на 5%. На рынке яиц, по словам Богданова, закупочные и розничные цены последовательно снижались более семи месяцев, а сейчас стабилизировались.
«Торговые сети удерживают на яйца минимальную наценку и в отдельные периоды года продают эту позицию ниже закупочной стоимости», — пояснил глава ассоциации.
Среди круп снижение с начала года показали рис и пшено — на 12% и 9% соответственно. Картофель и сезонные яблоки подешевели в пределах 6%. В перечень подешевевших категорий Богданов также включил ржаной хлеб.
Ранее Life.ru рассказывал о снижении минимальных цен на свинину и баранину по итогам сентября. Тогда АКОРТ приводила другие периоды сравнения: самые доступные предложения свинины подешевели на 18% относительно сентября 2025 года, а баранины — на 2,9% относительно августа 2026-го.
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