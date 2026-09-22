БДСМ оставить в покое, а педофилов — под прицел: криминалист провёл черту между нормой и патологией

Всё, что происходит за закрытыми дверями между совершеннолетними людьми и не вредит их здоровью и жизни — это норма и не должно считаться нарушением. Это личное дело конкретных людей, главное, чтобы всё это не навязывалось и не пропагандировалось. Однако это только общее правило, и нельзя забывать про опасные явления в нашей жизни. Об этом рассказал Life.ru криминалист Михаил Игнатов, комментируя утверждение психиатрами методички «Расстройства сексуального предпочтения».

Если человек стоит голый перед детским садиком или мастурбирует там, то это реально опасно. Вот это уже опасный маньяк, это педофил. Его тут же надо ставить на соответствующий учет и привлечь как минимум к административной ответственности за мелкое хулиганство Михаил Игнатов криминалист

Но есть и другое. Например, пара любит извращения, например, какой-нибудь садомазохизм или свингер-клубы. Тут нет нарушений, это их личная жизнь, отметил эксперт. Такие партнёры могут быть абсолютно нормальными людьми: работать где-то, преподавать в вузах, быть культурными и интеллигентными. При всём при этом это их право и их дело, как развлекаться наедине. Они оба совершеннолетние, поэтому не ясно, почему их за это нужно как-то наказывать или «защемлять», задался вопросом Игнатов.

В Москве существуют, допустим, свингер-клубы или БДСМ-клубы, куда приходят люди и занимаются этим по своему усмотрению. И что теперь, их там всех перепишут? Всех, кто даже первый раз просто посмотреть пришёл? Может, человеку это просто интересно. И они все будут в списке маньяков или кого угодно. Вот это я считаю неправильным и незаконным. Люди сами вправе выбирать свои сексуальные предпочтения и ориентацию. У нас же не наказывают за гомосексуализм*. Наказывают за пропаганду, а за сам факт — нет Михаил Игнатов криминалист

Если кто-то чем-то занимается у себя дома — это их личное дело, но они не имеют права это пропагандировать, напомнил эксперт. Если они снимут на камеру свои извращения и выложат в Сеть, тогда да, могут быть привлечены к ответственности. Если человек интересуется только сексом с детьми, ни о чём другом не может и не хочет думать, пишет об этом везде, увлекается детской порнографией — вот это уже клинический случай. Это требует вмешательства не только правоохранительных органов, подчеркнул Игнатов. Такие люди должны стоять на учёте. Если случается любое преступление в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетнего или просто пропадает ребёнок — это первые кандидаты на отработку. Необходимо вести такую работу, она всегда велась и будет вестись — это требует кропотливого внимания и оперативного наблюдения за такими лицами, сказал собеседник Life.ru.

Теперь выявлять преступников будет проще. Во-первых, это вовремя полученная оперативная информация. Если человек часами сидит на детской площадке без ребёнка и просто наблюдает за детьми — это уже должно насторожить. Это ненормальное явление и нездоровая тенденция. Он должен попасть в поле зрения сотрудников уголовного розыска, которые установят его личность и возьмут под оперативный контроль. Такие лица сначала присматриваются, а потом неизвестно, что может случиться: мама зазевалась — и ребёнок пропал. Тогда первыми будут проверять тех, кто состоит в списке сексуально-нездоровых, подчеркнул криминалист.

Напомним, Российское общество психиатров впервые подготовило клинические рекомендации по теме «Расстройства сексуального предпочтения». Документ уже утверждён Научно-практическим советом Минздрава РФ и опубликован на профильном портале. Помощь окажут тем, у кого отклонения перешли в разряд опасных. Ранее вопросы, связанные с сексуальными девиациями, были включены в руководство «Модели диагностики и лечения психических и поведенческих расстройств», утверждённое приказом Минздрава в 1999 году. Однако этот документ утратил силу в 2012 году и после этого не обновлялся.

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