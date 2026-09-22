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Опубликовано 22 сентября, 11:53

«Дорожная карта»: В России впервые с 1999 года появились рекомендации по сексуальным расстройствам

В РФ подготовили рекомендации по теме расстройств сексуального предпочтения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leolintang

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leolintang

Российское общество психиатров впервые подготовило клинические рекомендации по теме «Расстройства сексуального предпочтения». Документ уже утверждён Научно-практическим советом Минздрава РФ и опубликован на профильном портале.

Рекомендации представляют собой единый алгоритм диагностики и лечения пациентов с такими расстройствами для медицинских специалистов. До этого отдельного современного документа по этой теме в России не существовало.

Ранее вопросы, связанные с сексуальными девиациями, были включены в руководство «Модели диагностики и лечения психических и поведенческих расстройств», утверждённое приказом Минздрава в 1999 году. Однако этот документ утратил силу в 2012 году и после этого не обновлялся.

Новые рекомендации разработаны с учётом современных подходов в психиатрии и должны использоваться врачами при работе с пациентами, имеющими соответствующие расстройства.

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Наталья Афонина
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